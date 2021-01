Mais 111 mortos e 9478 casos de covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:09 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 111 mortos e 9478 casos de covid-19. O país conta agora um total de 7701 mortes e 476.187 casos positivos confirmados desde o início da pandemia.

O Norte é a região que regista mais novos casos, com 3377, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3009, o Centro, com 2074, o Alentejo, com 582, e o Algarve, com 326. Nos arquipélagos, os Açores têm mais 67 infetados e a Madeira tem mais 43.

Quanto às vítimas mortais, 44 são de Lisboa e Vale do Tejo, 29 do Norte, 25 no Centro, 11 no Alentejo e duas no Algarve. Açores e Madeira não registam novas mortes. Das 111 vítimas, 58 eram homens e 53 eram mulheres. Morreram duas mulheres na casa dos 40-49 anos e um homem e uma mulher com 50-59 anos. As restantes vítimas tinham 60 ou mais anos.

O boletim epidemiológico da DGS revela ainda que há mais 104 pessoas internadas com covid-19 do que na sexta-feira, totalizando 3555 doentes, e mais quatro pessoas em unidades de cuidados intensivos, que são agora 540 em todo o país.

Na sexta-feira, foram atingidos máximos diários de mortes (118) e de novos casos (10.176).

Há agora 102.406 casos ativos, mais 3468 do que no dia anterior, e mais 5899 casos recuperados, num total de 366.080. Em vigilância estão 113.526 contactos, mais 4365 do que na sexta-feira.