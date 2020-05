Mais 13 mortes, 227 infetados e quase 500 recuperados em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 12:48 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 13 vítimas mortais por covid-19. Na sexta-feira, o número de óbitos tinha sido seis. No total, o novo coronavírus já matou 1203 pessoas no país.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) enviado este sábado, há mais 13 mortes por covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1203 cidadãos.

Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 227 doentes nas últimas 24 horas (inferior ao número de ontem, de 264). O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 é, assim, de 28810.

Quase 500 doentes recuperados e mais três em Cuidados Intensivos

De sublinhar ainda que os internados voltaram a baixar: são agora 657, menos 16 do que ontem (673). Nos cuidados intensivos estão mais três pacientes (115 no total).

Foram registadas, nas últimas 24 horas, mais 494 recuperações. Há, agora, 3822 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.

Norte mais afetado, mas região de Lisboa e Vale do Tejo com mais novos casos

No que toca às regiões, o Norte permanece como o mais afetado pelo vírus: são 684 (mais sete) mortes e 16282 (mais 64) doentes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 267 (mais cinco) vítimas mortais e 8097 (mais 146) infetados e o Centro com 221 mortes (as mesmas de ontem) e 3609 (mais 11) pessoas com o novo coronavírus.

No Algarve, registam-se 15 mortes (mais uma) e 356 (mais um) infetados. No Alentejo mantém-se apenas um óbito e 241 (mais um) infetados.

Lisboa é o concelho com mais casos: 1919

O concelho de Lisboa é o que regista mais casos no nosso país (1919, com mais 48), seguido de Vila Nova de Gaia (1475, com mais 12), Porto (1314, com mais dois), Matosinhos (1233, com mais quatro) e Braga (com os mesmos 1153).

Desde o início do surto, morreram 618 (mais quatro) mulheres e 585 (mais nove) homens, a maior parte deles com mais de 80 anos.