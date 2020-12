Mais 2093 infetados e 58 mortes por covid-19 em Portugal. Internados disparam

Portugal contabiliza, esta segunda-feira, mais 2093 infetados com covid-19, num dia em que soma 58 mortos à lista de vítimas, que vai já em 6677. Recuperaram 1936 doentes e há mais 97 internados nos hospitais portugueses.

No segundo dia de vacinação contra a covid-19, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de uma ligeira subida do número de infeções por SARS-CoV-2: se nos dois últimos dias os novos casos foram inferiores a dois mil, esta segunda-feira situaram-se nos 2093.

A região Norte contabilizou mais 907 infetados, elevando para mais de 203 mil o número total de infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 669 novos contágios (e um total de 128 mil). Na região Centro, há mais 296 casos (em mais de 44 mil), no Alentejo mais 101 (em mais de 10 mil), e no Algarve mais 57 (em 7169). O arquipélago dos Açores regista 29 novos casos (em 1722) e o da Madeira mais 34 casos (1476).

Os dados epidemiológicos dão ainda conta de 58 mortes, número próximo do registado a 21 de dezembro (57).

Desse total, 20 foram contabilizadas em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Norte, 14 no Centro, duas no Alentejo e três no Algarve. Quanto às idades, 42 pessoas tinham mais de 80 anos, nove tinham entre 70 e 79, cinco entre os 60 e os 69 e duas entre 50 e 59 anos.

Mais 97 pessoas internadas

O número de doentes internados em enfermaria voltou a aumentar: há mais 97 (num total de 2967). Em unidades de cuidados intensivos, há menos um paciente (503).