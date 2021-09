Mais 230 novos casos e redução de mortes por covid-19

Tiago Rodrigues Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde revelou, esta segunda-feira, que há mais 230 novos casos e uma morte associada à covid-19 em Portugal. A taxa de incidência baixou, mas o R(t) subiu.

No domingo, o número de novos casos foi de 599, sendo que tinham sido registados dois óbitos provocados pela doença.

O boletim da DGS desta segunda-feira revela ainda que há mais cinco pessoas internadas em enfermaria, num total de 420, mas menos quatro nas unidades de cuidados intensivos, baixando o número de doentes graves para 79.

Há também a assinalar o aumento de recuperados, com mais 479 nas últimas 24 horas, aumentando o total para 1 017 935. Há menos 250 casos ativos (passam para 31 285 no total) e menos 452 contactos em vigilância (27 845).

PUB

As regiões que registam maior número de novos casos são Lisboa e Vale do Tejo, com mais 78, e Norte, com mais 54. Seguem-se as regiões do Alentejo (38), Algarve (35), Centro (17), Açores (cinco) e Madeira (três).

A única vítima mortal é uma mulher com mais de 80 anos da região Norte.

Relativamente à taxa de incidência, esta baixou de 127,3 para 111,6 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e de 129,7 para 113,5 se considerado apenas o continente. Já a taxa de transmissibilidade ou R(t) aumentou de 0,83 para 0,85 a nível nacional e de 0,82 para 0,84 no continente.