Mais 26 mortos e 1007 casos no dia que passa os 730 mil recuperados

Sandra Alves Hoje às 15:16, atualizado às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Este sábado, registam-se mais 26 mortos por covid-19 e 1007 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Região de Lisboa com valores diários mais elevados.

Portugal contabiliza agora 16.512 óbitos associados à covid-19 de um total de 809.412 casos positivos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas foram notificadas mais 26 vítimas mortais de covid-19 e confirmados 1007 casos, informa o boletim epidemiológico divulgado, este sábado, pela Direção-Geral da Saúde. No entanto, em relação aos dados da Madeira - mais 288 infeções - "81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e a notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório da região e que se encontram em processo de regularização". Na sexta-feira tinham sido notificados 28 mortos e 949 casos no país.

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta os valores diários mais elevados: são mais 16 óbitos (6933 no total) e 331 casos confirmados (306.596).

No Norte há mais 210 casos (327.370), no Centro mais 125 (115.529), no Alentejo mais 26 casos (28.599), no Algarve mais 18 (20.207) e nos Açores mais nove (3800).

Registaram-se mais seis óbitos no Centro (2941) e quatro na região Norte (5248).

PUB

Dos infetados com covid-19 que não resistiram à doença, 12 tinham entre 70 e 79 anos (dez homens e duas mulheres) e 11 tinham 80 ou mais anos (oito homens e três mulheres). Há ainda a lamentar a morte de uma mulher entre 60-69 anos e dois homens na faixa etária dos 50-59 anos.

Mantém-se a tendência decrescente nas hospitalizações: são menos 167, num total de 1416 doentes internados, e menos 20 doentes críticos em cuidados intensivos, onde permanecem 363 pessoas.

Por outro lado, há mais 1942 recuperados, elevando o total para 730.601. Os casos ativos são agora 62.299, menos 961 em comparação como boletim de sexta-feira. Sob vigilância das autoridades de saúde há 26.704 contactos, ou seja, menos 2177.