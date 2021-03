Mais 28 mortos por covid no dia em que Portugal passa os 810 mil casos

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 15:13 Facebook

Este domingo há mais 28 mortos por covid-19 e 682 novos casos. Norte com mais infeções em 24 horas e Lisboa e Vale do Tejo com mais óbitos. Madeira volta a reportar dados em atraso.

Portugal apresenta um total de 16.540 óbitos associados à covid-19 e 810.094 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os valores diários do boletim epidemiológico divulgado este domingo assinalam mais 28 mortos e 682 casos positivos confirmados (no sábado foram 26 mortos e 1007 casos). No entanto, tal como aconteceu no sábado, a Direção-Geral da Saúde esclarece que, em relação aos dados da Madeira - mais 133 infeções - "88% dos casos teve um período entre o diagnóstico e a notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório da região e que se encontram em processo de regularização".

A zona de Lisboa e Vale do Tejo regista 13 mortes por covid-19, o valor mais elevado nas últimas 24 horas, e a região Norte tem o maior número de novos casos, com 207 notificações (327.577).

Há a lamentar a morte de um homem na faixa etária dos 30-39 anos, outro entre os 40-49 anos e mais dois entre os 50-59 anos. Na faixa etária dos 60-69 anos não há registo de óbitos. Morreram ainda 12 doentes entre os 70-79 anos (nove homens e três mulheres) e mais 12 com 80 ou mais anos (sete homens e cinco mulheres).

Além das 13 vítimas mortais em Lisboa e Vale do Tejo (6946 no total), o Norte reportou mais seis (5254), assim como a zona Centro (2947). Há dois óbitos na Madeira (63) e um óbito no Alentejo (958). Algarve (344) e Açores (28) sem registo de vítimas mortais no boletim deste domingo.

Acrescem aos 207 casos diários da região Norte (327.577) e os 133 na Madeira (7444), mais 180 em Lisboa e Vale do Tejo (306.776), mais 100 no Centro (115.629), mais 32 no Algarve (20.239), mais 29 no Alentejo (28.628) e mais um nos Açores (3801).

Nos hospitais continuam a diminuir os internamentos: este domingo há menos dois doentes internados com covid-19, num total de 1414, e menos nove em cuidados intensivos, onde permanecem 354 pessoas em estado grave.

Conseguiram recuperar mais 966 doentes (731.567 no total) e há 25.513 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, menos 1191 em comparação com o boletim anterior. Os casos ativos são agora 61.987, menos 312.