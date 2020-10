Mais 2899 casos num dia com 31 mortes por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:52 Facebook

Portugal regista mais 2899 novos casos de covid-19 e mais 31 mortes. O Norte tem mais 1516 infeções. No total, desde o início da pandemia, morreram 2276 pessoas e 112.440 foram infetadas.

Há mais 2899 infetados com o novo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, que é o segundo pior dia no que diz respeito a novos contágios, só atrás de ontem, dia em que Portugal ultrapassou a barreira dos três mil casos diários, com 3270 infetaos. No total, estão contabilizados 112.440 casos desde o início da pandemia.