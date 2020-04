Portugal com mais de 30 mortes por Covid-19 pelo segundo dia seguido

Hoje às 13:29 Facebook

O número de mortos por Covid-19 manteve-se acima dos 30, pelo segundo dia consecutivo. Os casos de infetados aumentaram.

Portugal registou 34 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 854 o número total de vítimas desde o início da pandemia. Com mais 444 casos detetados, são agora 22797, os doentes afetados pela pandemia em Portugal, segundo os números constantes do boletim da DGS, enviado esta sexta-feira às redações.

Depois de uma semana com um total de mortos diários registados nos 30 ou menos por 24 horas, Portugal voltou, nos últimos dois dias, a números mais elevados, contabilizando 69 vítimas mortais em 48 horas - 35 na quinta-feira e 34 esta sexta-feira.

O número de doentes internados voltou a descer, são agora 1068, menos 27 que os 1095 de quinta-feira, enquanto o número de pessoas nos Cuidados Intensivos, caiu de 204 para 188 (menos 16).

Morreram mais mulheres (428) do que homens (426) e a maioria tinha mais de 80 anos (574), o que equivale a 75,3 % do total de vítimas mortais. A faixa etária imediatamente anterior concentra 22,8% do número de vítimas mortais (174), enquanto entre os 60-69 anos há 75 mortos (9,8%).

Sem qualquer vítima com menos de 39 anos, há nove mortos no escalão entre os 40 e os 49 anos e 22 na faixa etária dos 50 aos 59 (2,89% do total).

A maioria dos 854 mortos de Covid-19 em Portugal ocorreu na região Norte (491 óbitos, mais 16), seguindo-se a região Centro (183, mais quatro) e a região de Lisboa e Vale do Tejo (146, mais 14). O Algarve regista 11 mortos, e os Açores mais dois, para um total de oito, enquanto no Alentejo há uma vítima mortal.

Pandemia já causou cerca de 190 mil mortos a nível mundial

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (quase 50 mil) e mais casos de infeção confirmados (mais de 860 mil).

Seguem-se Itália (25.549 mortos, em quase 190 mil casos), Espanha (22.157 mortos, mais de 213 mil casos), França (21.856 mortos, mais de 158 mil casos) e Reino Unido (18.738 mortos, mais de 138 mil casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.