Mais 585 casos e três mortes por covid-19 em Portugal

Portugal regista, esta quinta-feira, mais três mortes e 585 novos casos de covid-19. Há 157 novos recuperados. Ao todo, contam-se 62.126 infetados e 1852 óbitos.

O número de novos infetados, que na quarta-feira foi de 646 (o valor mais alto desde 20 de abril), salda-se hoje em 585, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. O Norte foi, nas últimas 24 horas, a região que mais casos somou (268 de um total de 22.593), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (239 de 31.802), que ontem foi a região com mais novos infetados. No Centro, há mais 50 infetados, em 5094, no Alentejo mais 15 (total de 1036) e no Algarve mais seis (1192), à semelhança do que aconteceu no arquipélago da Madeira (total de 180). Nos Açores, há mais um infetado, elevando o total para 229.

Há ainda mais 425 doentes ativos face a quarta-feira, existindo, no total, 16.833. Por outro lado, o número de doentes recuperados aumentou em 157, para um total de 43.441.

De acordo com o boletim, à semelhança do que aconteceu nos últimos dias, morreram em Portugal - todas em Lisboa e Vale do Tejo - três pessoas desde ontem, elevando para 1852 o número total de mortes por covid-19. As vítimas são um homem sexagenário e um homem e uma mulher septuagenários.

Quanto aos internamentos, há registo de mais 15 pessoas internadas (são agora mais 406) e de mais cinco pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 5).