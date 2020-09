Há mais 646 infetados, o valor mais alto desde 20 de abril

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:26 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 646 novos casos de covid-19 e três mortes em 24 horas. Há mais 138 pessoas recuperados. Ao todo, contam-se 61.541 infetados e 1849 óbitos.

O número diário de infetados continua a subir e desde o dia 20 de abril - quando houve 657 novos doentes e 21 mortes - que o valor não era tão alto, mostra o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas, somaram-se, assim, mais 646 casos, a maior parte nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (290 de um total de 31.563) e do Norte (276 de 22.325). No Centro, há mais 40 infetados, em 5044, no Alentejo mais 23 (total de 1021) e no Algarve mais 15 (1186). Os arquipélagos dos Açores (total de 228) e da Madeira (174) somaram, cada um, mais um caso.

A subir pelo 26.º dia consecutivo estão ainda os casos ativos. Há mais 505 que ontem, totalizando 16.408, o número total mais elevado desde 23 de maio.

De acordo com o boletim, morreram em Portugal três pessoas desde terça-feira, dia em que o balanço tinha dado conta também de três óbitos, elevando para 1849 o número total de mortes por covid-19. Duas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. As vítimas são três homens, um septuagenário e dois com pelo menos 80 anos.