Mais 76 mortes em dia com mais de 1500 casos de covid-19 em Portugal

Foram reportados em Portugal mais 1570 casos de covid-19 e 76 mortes. O número de internados segue a tendência decrescente.

Há mais 1570 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado, que eleva para 796 339 o número total de casos confirmados desde março. Desses, 83 526 correspondem a doentes ativos, menos 3556 do que ontem. Quanto a doentes recuperados, há hoje mais 5050 (ao todo são 696 916). Em relação ao boletim de sexta-feira, dia em que foram registados 1940 casos novos, são hoje reportados menos 370 contágios. E, se compararmos com o último sábado, quando houve 2856 novas infeções, o decréscimo é de 1286 casos.

Quase metade dos casos (770) foi contabilizada na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 369 contágios. Na região Centro, há mais 214 casos, no Alentejo mais 31 e no Algarve mais 84. Os Açores têm mais três contágios e a Madeira soma 99.

Quinta quebra consecutiva em internamentos

O total de mortes associadas à covid-19 subiu para 15 897, contando com as 76 registadas até à meia-noite - um aumento relativamente aos 67 óbitos reportados na sexta-feira, que foi o segundo dia com menor número de vítimas mortais desde o início de 2021. Trinta e seis vítimas foram registadas na região de Lisboa, 18 no Norte, 13 no Centro, seis no Alentejo e três no Algarve.

O número de doentes internados em enfermaria continua a diminuir pelo quinto dia consecutivo: há hoje menos 300 doentes em internamento hospitalar (num total de 3284). A descida de internamentos em cuidados intensivos (menos 13 do que ontem) é a oitava consecutiva: o valor hoje atingido, de 656, é o mais baixo desde 17 de janeiro.