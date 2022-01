Portugal atinge as 19 mil mortes por covid-19 em dia com mais 89 internados

Rita Salcedas Hoje às 14:46 Facebook

Com mais 10 mil novos casos de covid-19 em Portugal e 10 vítimas mortais, destaca-se a subida do número de internamentos.

No dia em que Portugal atinge a marca das 19 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com mais 10 óbitos nas últimas 24 horas - três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, duas no Centro, uma na Madeira e uma nos Açores - o boletim da Direção-Geral da Saúde reporta mais 10 554 infetados face a domingo, o que eleva para 1 434 570 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença mais 6007 pessoas, havendo, ao todo, mais de 207 mil doentes com o vírus ativo (mais de 4500 mil do que no balanço anterior).

Mas o maior destaque do balanço desta segunda-feira é o aumento registado no número de internados. Há hoje nos hospitais portugueses mais 86 doentes (1167 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 147 pacientes (-1 do que ontem). Desde 30 de dezembro que Portugal tem mais de mil internados. No dia seguinte, o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) com a monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 previa um "provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade".

Norte e Lisboa e Vale do Tejo com 79% dos casos

O número de novos casos é hoje mais baixo do que os que se têm verificado nos últimos dias - no primeiro dia do ano, foram contabilizados mais de 23 mil contágios e, no dia anterior, mais de 30 mil -, mas a redução (comum às segundas-feiras) já era previsível e pode ser explicada pelo encerramento de laboratórios no fim de semana. Ainda assim, se compararmos com a segunda-feira da semana passada, dia 27 de dezembro, quando houve 6334 novos casos, o número de infeções registadas hoje aumenta. E, de acordo com as previsões avançadas pela ministra da Saúde na semana passada, o número diário de casos deverá aumentar até aos 37 mil no dia 7 de janeiro - o que não é, por si só, motivo para alarme.

Cerca de 79% dos novos contágios foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 4328 infeções, e no Norte, com 4025. No continente, segue-se o Centro, com 925, o Algarve, com 273, e o Alentejo, com 216. Na Madeira, há mais 636 contágios e nos Açores 151.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, a nível nacional, sobe para 1805,2 (era de 1182,7 na sexta-feira) e o risco de transmissibilidade (Rt) aumenta para 1,43 (1,35 na atualização anterior).