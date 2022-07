Mais de 11 mil estudantes candidataram-se ao Superior no primeiro dia do concurso

As candidaturas ao Ensino Superior arrancaram esta segunda-feira e, no primeiro dia, concorreram 11284 estudantes - menos 267 que no arranque do concurso nacional de acesso no ano passado. A primeira fase termina a 8 de agosto e as colocações são divulgadas a 11 de setembro.

De acordo com as estatísticas diárias divulgadas pela Direção Geral do Ensino Superior, no primeiro dia do concurso, candidataram-se 11284 alunos. No ano passado, no primeiro dia tinham concorrido 11551 e no total da primeira fase 63878 estudantes.

Este ano, recorde-se, as instituições de Ensino Superior abriram 53640 vagas. Um número recorde atingido com a ajuda dos 252 milhões de euros de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para aumentar os diplomados na área STEAM (ciências, tecnologia, engenharias, artes e Matemática) através da criação de novos cursos, contratação de professores, modernização de instalações e bolsas de estudo. Foram criados 22 novos cursos com 642 vagas (46% do reforço de lugares este ano).

Em Medicina, a Universidade da Beira Interior foi a única universidade a abrir mais cinco lugares (passando para 145), atingindo assim a área um total de 1534 vagas.

Em cursos de Educação Básica para professores que dão aulas ao 1.º e 2.º ciclo, foram abertas um total de 855 vagas, mais 56 (7%) do que no ano passado.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso são divulgados a 11 de setembro.

Entre 12 e 23 de setembro, realiza-se a segunda fase de candidaturas, cujas colocações são publicadas a 30 de setembro. Entre 7 e 11 de outubro realiza-se a terceira e última fase do concurso, saindo os resultados cinco dias depois.