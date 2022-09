Mais de 2,3 milhões de portugueses em risco de pobreza

Joana Amorim Hoje às 16:10 Facebook

No ano passado, Portugal passou a ser o 8.º país da UE com maior risco de pobreza ou exclusão social. Maior agravamento registado nos idosos.

A perceção de quem está no terreno a apoiar as populações mais carenciadas é agora confirmada pelo gabinete de estatísticas europeu: no ano passado, 2,312 milhões de portugueses estavam em risco de pobreza ou exclusão social. São mais 256 mil face a 2020, com a percentagem de população naquela condição a aumentar 2,4 pontos percentuais, para os 22,4%. É preciso recuar a 2017 para encontrar uma taxa superior (23,4%). Para uma média da União Europeia (UE), no ano passado, de 21,7% (aumento de uma décima), colocando agora Portugal no 8.º lugar dos países da UE com maior risco de pobreza, subindo assim cinco posições face a 2020.

Naquilo que é um claro travão, em pleno contexto pandémico, à descida da taxa de risco de pobreza iniciada em 2015. Num rosto conhecido de todos: feminino, infantil e idoso. Mas se em 2020 as crianças abaixo dos 18 anos eram a franja da população em maior risco, no ano passado 24,2% dos maiores de 65 anos estavam em risco de pobreza. São agora 559 mil pessoas, mais 2,8 pontos percentuais face a 2020. E se atentarmos aos mais de 75 anos, aquela proporção chega já aos 26,7%.