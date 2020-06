Mais famílias estão a decidir ter três, quatro e cinco filhos

Catarina Silva Hoje às 15:12 Facebook

Quase 8300 casais chegaram em 2019 à terceira criança e dez arriscaram ir ao nono filho. Mas mais de metade dos novos bebés foram primeiros filhos.

Em Portugal, no ano passado, mais famílias decidiram ir ao terceiro, ao quarto e ao quinto filho. Segundo dados do INE, em 2019, quase 8300 famílias no país passaram a ser numerosas, ou seja, chegaram à terceira criança. E dez arriscaram no nono filho, um aumento de mais de 200% em relação a 2018. Mas num país de filhos únicos, o primeiro continua a ser claramente ganhador.