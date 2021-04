Mais cinco mortos no dia em que Portugal passa os 830 mil casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:40, atualizado às 15:02 Facebook

Este sábado há mais cinco mortos por covid-19 e 649 novos infetados confirmados. Em 24 horas, conseguiram recuperar 667 doentes.

Portugal contabiliza 16.942 óbitos associados à covid-19 de um total de 830.560 casos positivos registados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas, há mais cinco vítimas mortais da doença causada pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), reportadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (três), no Algarve (uma) e nos Açores (uma). São um homem e uma mulher entre os 60-69 anos e um homem e duas mulheres com 80 ou mais anos.

Em relação aos 649 casos diários, 258 foram notificados no Norte (tem 333.542 no total), 198 em Lisboa e Vale do Tejo (314.568), 52 na zona Centro (118.079), 47 no Algarve (21.348), 43 no Alentejo (29.554), 33 nos Açores (4507) e 18 na Madeira (8962).

O número de internados em enfermaria baixou para 415 (menos 14) mas em unidades de cuidados intensivos há 103 doentes (mais dois). Por outro lado, conseguiram recuperar mais 667 pessoas, num total de 788.274.

Também aumentaram os contactos sob vigilância das autoridades de saúde, são agora 20.638, ou seja, mais 698 em relação a sexta-feira. Há atualmente 25.344 casos ativos (menos 23).