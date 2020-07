Mulher de 39 anos entre as oito novas vítimas de covid-19, todas em Lisboa

Sandra Alves Hoje às 13:59, atualizado às 14:58 Facebook

Portugal regista esta sexta-feira mais oito óbitos de covid-19, todos na região de Lisboa, e 204 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 343 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1735 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 51072 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 36483 pessoas (71,4%).

As oito vítimas mortais do boletim desta sexta-feira pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo. Trata-se de uma mulher de 39 anos; um homem entre os 60-69 anos; três homens entre 70-79 anos, e um homem e duas mulheres de 80 ou mais anos.

Em relação à mulher de 39 anos que não resistiu à covid-19, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou em conferência de imprensa que a paciente sofria de outros problemas de saúde relacionados com obesidade.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos (828), seguido de Lisboa (604), Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Dos 204 novos casos detetados nas últimas 24 horas, a região de Lisboa soma mais 128 casos positivos (26067), o Norte mais 49 (18675), o Centro mais quatro (4439), o Alentejo mais 17 (734), o Algarve mais cinco (883) e os Açores mais um caso (168). Madeira mantém 106 infeções confirmadas.

Há 381 doentes com covid-19 hospitalizados (menos 22 do que na quinta-feira) e 41 (menos um) estão em unidades de cuidados intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1650 pessoas e as autoridades de saúde têm 35757 contactos sob vigilância.

Há 12854 casos ativos de covid-19 em Portugal. A ministra da Saúde, Marta Temido, esclareceu em conferência de imprensa que há 194 surtos identificados: 47 no Norte, 12 no Centro, 106 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo e 15 no Algarve.