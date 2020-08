Mais quatro mortes e 219 novos casos de covid-19 em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 13:24 Facebook

Portugal regista esta sexta-feira mais quatro óbitos por covid-19 e 219 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 209 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1792 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 55.211 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 40.473 pessoas.

As quatro vítimas mortais são dois homens (um na casa dos 50-59 anos e outro com mais de 80) e duas mulheres (ambas com mais de 80 anos). Três óbitos são da região de Lisboa e Vale do Tejo e um é do Norte.