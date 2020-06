Mais seis mortes e 311 casos de covid-19 em Portugal, 240 em Lisboa

Rita Salcedas Hoje às 12:39, atualizado às 13:06 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, seis mortes e 311 novos casos de infeção por covid-19, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 40.415 infetados e 1549 óbitos. Há mais quase 300 recuperados.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas desde quarta-feira, dia em que o balanço tinha dado conta de três óbitos, elevando para 1549 o número total de mortes por covid-19. Quatro das mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Alentejo. As vítimas são quatro homens - um sexagenário, um septuagenário e um com 80 anos ou mais - e duas mulheres, também com pelo menos 80 anos.

Mais 299 recuperados

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 311 casos de infeção, havendo agora 40.415 infetados desde março. Dos novos contágios, 240 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 17.767 infetados), o que equivale a cerca de 77% do total. O Norte soma hoje mais 33 casos (17.372 ao todo), o Algarve mais 22 (574), a região Centro mais 13 (4055) e o Alentejo mais três (409). Açores (146) e Madeira (92) continuam com os mesmos casos de ontem.

Dentro do distrito do Porto, só Gaia e Marco de Canaveses registam casos novos, um cada um. Os restantes mantém os mesmos valores.

Tendo em conta o número total de infetados e as vítimas mortais, a taxa de letalidade em Portugal está agora nos 3,83%.

Há, em todo o país, 436 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 7 do que as que havia ontem), 67 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos seis). Há, por outro lado, 26.382 casos recuperados, mais 299 do que ontem