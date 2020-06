Mais três mortes e 367 novos casos de covid-19 em Portugal: Lisboa ultrapassa Norte em infetados

Portugal registou, nas últimas 24 horas, três mortes e 367 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 40104 infetados e 1543 mortes. Um dos óbitos é um homem entre os 30 e os 39 anos.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram três infetados em Portugal nas últimas 24 horas, depois de, esta terça-feira, se terem contabilizado seis vítimas mortais.

Dos novos episódios de infeção, 302 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, que ultrapassou, esta quarta-feira, o Norte, totalizando 17527 infetados.

De resto, há mais 16 novos casos de covid-19 no Algarve, 28 no Centro, nove no Alentejo e dez na região Norte.

Um óbito entre os 30 e os 39 anos

O último boletim dá conta da morte de duas mulheres, uma entre os 40/49 anos e outra entre os 60/69, e de um homem entre os 30/39 anos.

Há, em todo o país, 429 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 12 do que ontem, quando se contabilizavam 441) e mais uma (73) em unidades de cuidados intensivos.

Por outro lado, contam-se 26083 casos recuperados, mais 254 do que ontem.