Mais seis mortes e 451 casos de covid-19, maior aumento desde 8 de maio

Portugal registou, nas últimas 24 horas, seis mortes e 451 novos casos de infeção por covid-19, 75% na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 40.866 infetados e 1555 óbitos. Há mais 251 recuperados.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas desde quinta-feira, dia em que o balanço tinha dado conta de também seis óbitos, elevando para 1555 o número total de mortes por covid-19. Tal como tinha acontecido ontem, quatro das novas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Alentejo. São cinco homens (um sexagenário e quatro com 80 anos ou mais) e uma mulher, também com pelo menos 80 anos.

Norte e Alentejo têm subida acentuada de casos

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 451 casos de infeção, havendo agora 40.866 infetados desde março. É o aumento mais elevado desde o dia 8 de maio, quando se registaram 533 novos casos.

Dos novos contágios, 339 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 18.106 infetados), o que equivale a cerca de 75% do total. O Norte soma hoje mais 69 casos, mais do dobro do que o aumento de ontem, registando, no total, 17.441 infetados. Dentro do distrito do Porto, registaram-se novos casos nos concelhos de Felgueiras (cinco), Gaia (4), Marco de Canaveses (3), Penafiel (1) e Póvoa de Varzim (1).

O Alentejo regista mais 40 casos (449) e região Centro tem mais um (4055). O Algarve, região onde houve um surto recentemente, não registou mais nenhum caso nas últimas 24 horas (574 no total). Os Açores têm mais dois casos (148) e a Madeira continua com o mesmo número de ontem (92).

Há, em todo o país, 457 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 21 do que as que havia ontem), 67 das quais em unidades de cuidados intensivos. Há, por outro lado, 26.633 casos recuperados, mais 251 do que ontem.