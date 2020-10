Mais seis mortes e 888 infetados por covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 13:43 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais seis vítimas mortais e mais 888 novos casos do novo coronavírus.

No total, desde o início da pandemia, morreram 1 983 pessoas em Portugal e 77 284 foram infetadas com vírus SARS-CoV-2. Nas últimas 24 horas, há ainda a registar mais 422 doentes recuperados num total de 49 359 pessoas que escaparam à covid-19. Neste momento, existem 25 942 casos ativos, mais 460 do que no dia anterior.

Os números de doentes internados (682) e nos cuidados intensivos (107) não registam evolução face ao dia de ontem.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, as mortes a registar são três mulheres (duas com mais de 80 anos e uma com idade entre os 70 e os 79 anos) e três homens (dois com mais de 80 e um na faixa etária entre os 70 e os 79).

Das seis mortes, cinco foram contabilizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte.

Quanto à distribuição dos novos casos, 381 foram registados em Lisboa, 363 no Norte, 82 no Centro, 50 no Algarve, dois no Alentejo e cinco nos Açores e na Madeira.