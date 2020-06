Mais sete mortes e 421 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 13:19, atualizado às 13:57 Facebook

Portugal registou mais sete mortes e 421 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, contam-se 35306 infetados e 1492 óbitos desde o início da pandemia. 60,4% dos casos confirmados são dados como recuperados.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal sete pessoas entre segunda e terça-feira, mais uma do que no balanço anterior, elevando para 1492 o número total de mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 421 casos de infeção, aumentando o total de infetados de 34885 para 35306, entre os quais 12475 ativos (​​​​​​96,8% estão a recuperar em casa). Trata-se de um aumento de 292 infetados (+1,2%) face a segunda-feira, em que o aumento tinha sido de 0,6%. Recorde-se que, ontem, o secretário de Estado da Saúde lembrou que os apenas 192 novos casos se deviam a uma "subnotificação".

Lisboa e Vale do Tejo com 91% dos novos casos

Das sete vítimas mortais contabilizadas no último período, duas foram registadas na região Norte e cinco em Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte continua a ser a que regista mais vítimas mortais (809), o dobro das registadas em Lisboa e Vale do Tejo (408), a que se seguem a região Centro (244). Algarve e Açores (ambos com 15), Alentejo (1) e Madeira, sem qualquer óbito.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com um aumento mais expressivo dos casos positivos, registando 386 de 421, o que representa 91,6% do total - valor acima dos 77,6% dos casos contabilizados na segunda-feira, dos 75% de domingo e dos 89% de sábado. O Norte, que ontem somou 39 novos casos e no dia anterior tinha somado 54, regista hoje apenas mais 19 infeções face a ontem.

De acordo com o boletim epidemiológico, há, em todo o país, 394 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 28 do que na segunda-feira), 65 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais 10). E há ainda 21339 casos recuperados, mais 183 do que ontem: 60,4% dos casos confirmados.