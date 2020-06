Mais seis mortes e 192 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 12:57, atualizado às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou mais seis mortes e novos 192 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, contam-se 34885 infetados e 1485 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas entre domingo e segunda-feira, mais duas do que no balanço anterior, elevando para 1485 o número total de mortes por covid-19. Também nas últimas 24 horas, foram registados mais 192 casos de infeção, aumentando o total de 34693 para 34885.

Quase 78% dos novos casos em Lisboa

Das seis vítimas mortais contabilizadas no último período (quatro homens com mais de 80 anos, um com mais de 70 e outro com mais de 60), uma foi registada na região Norte e cinco em Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados 77,6% dos casos revelados esta segunda-feira (149 de 192) - valor abaixo dos 75% contabilizados no balanço de domingo, dos 89% de sábado e dos 93% de sexta-feira. Sintra é o concelho da região com mais novos casos (57), seguindo-se Loures, com 27, Lisboa, com 26, Amadora, com 21, e Odivelas, com 11.

A região Norte continua a ser a que regista mais vítimas mortais (807), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (403), do Centro (244). Algarve e Açores (ambos com 15), Alentejo (1) e Madeira, sem qualquer óbito. Depois de ontem ter somado 54 novos positivos, interrompendo quase três semanas com números na casa dos vinte, a zona nortenha do país registou, nas últimas 24 horas, 39 novos casos. Dos restantes quatro infetados, três foram registados na região Centro e um nos Açores.

De acordo com o boletim epidemiológico, há, em todo o país, 366 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 32 do que no domingo), 55 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos três). E há ainda 21156 casos recuperados, mais 161 do que ontem.