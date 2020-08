Mais um óbito e 153 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista este sábado mais uma morte por covid-19 e 153 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 201 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1738 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 51.463 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 36.984 pessoas.

A vítima mortal do boletim deste domingo pertence à região de Lisboa e Vale do Tejo. Trata-se de um homem na casa dos 60 anos.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos (828), seguido de Lisboa (606), Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15).

Dos 153 novos casos detetados nas últimas 24 horas, 92 são na região de Lisboa (26.323), sendo que o Norte soma 38 casos (18.780), o Centro seis (4455), o Alentejo mais sete (743) e o Algarve mais oito (887). Os Açores mantêm os 167 casos de infeção e a Madeira conta, este domingo, com mais dois, num total de 108.

201 recuperados e mais três internados

Há 378 doentes com covid-19 hospitalizados (mais três do que no sábado) e 41 (mais um) estão em unidades de cuidados intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1547 pessoas e as autoridades de saúde têm 36.148 contactos sob vigilância.