Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Manuel Pizarro, eurodeputado e presidente da Federação Distrital do PS do Porto, vai ser o novo ministro da Saúde. Figura do "núcleo duro" socialista, sucede assim a Marta Temido e toma posse este sábado, às 18 horas. Em 2017, António Costa tinha-lhe feito um elogio premonitório: "Podia ser membro do Governo", referiu, então, o primeiro-ministro.

A informação foi dada esta sexta-feira pela Presidência da República. "Na sequência da proposta do primeiro-ministro, o presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo ministro da Saúde, dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18 horas, no Palácio de Belém", lê-se numa nota publicada no site.

Manuel Pizarro nasceu em Coimbra e tem 58 anos. Licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, cidade em que sempre viveu. É médico especialista em Medicina Interna no Centro Hospitalar e Universitário de São João e Diretor Clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

Em 2008 entrou para o primeiro Governo de José Sócrates, tendo desempenhado a função de secretário de Estado da Saúde. Seria, depois, secretário de Estado Adjunto e da Saúde até 2011, já no segundo Executivo do mesmo primeiro-ministro.

Duas vezes candidato à Câmara do Porto

Em 2005, Pizarro tinha sido eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo do Porto, integrando a Comissão de Saúde. Após a saída do Governo, manteve-se no Parlamento até 2013.

Antes, tinha sido membro da Assembleia Municipal e vereador da Câmara Municipal do Porto. O PS escolheu-o como candidato à autarquia da Invicta nas eleições de 2013, nas quais obteve 22,68% dos votos. Perderia para Rui Moreira (que obteve 39,25%), mas os socialistas fariam uma coligação pós-eleitoral com o vencedor. Pizarro ficou, então, com o pelouro da Habitação e a Ação Social.

Quatro anos depois, o PS rompeu com Rui Moreira. Era preciso encontrar um candidato às autárquicas e a escolha voltou a recair em Pizarro, homem de confiança do partido.

Na altura, em comunicado, António Costa não lhe poupou elogios, deixando já pistas para o futuro: "Podia ser membro do Governo ou deputado. Preferiu continuar como vereador e a cumprir o acordo que garantiu a governabilidade do Porto", afirmou, então, o primeiro-ministro.

Desde 2016, Manuel Pizarro é presidente da Federação Distrital do PS do Porto. Em 2019 foi o nono e último eurodeputado eleito pelos socialistas ​​​​​​​e, já este ano, foi escolhido para ​​​​​presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu.