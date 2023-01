Marcelo realça importância dada a Portugal pela administração Lula

JN/Agências Hoje às 00:17 Facebook

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou, este domingo, a importância dada a Portugal pela administração brasileira de Lula da Silva na cerimónia de posse do Presidente do Brasil.

"Hoje, no Congresso dos deputados, o primeiro país a ser colocado: Portugal. A cumprimentar o Presidente empossado: Portugal", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, após a cerimónia.

Interrogado sobre a que se deve, no seu entender, esse destaque dado a Portugal, o chefe de Estado respondeu: "Eu acho que se deve a duas razões, uma formal, outra substancial. Formal: Portugal foi o primeiro país a felicitar Lula da Silva aquando da vitória".

"Substancial: eu penso que há compreensão da importância de Portugal em vários dos domínios de que falou. Por exemplo, na União Europeia, é uma prioridade obviamente o tentar avançar com o dossiê União Europeia/Mercosul. Portugal é importante nisso", acrescentou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "Portugal é importante pelo simples facto de haver um português secretário-geral das Nações Unidas" e também "pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [CPLP]".

"Portugal é importante porque, ao longo do tempo, Lula foi conhecendo muito bem Portugal, conhece Portugal, e conheceu em fases diferentes da sua vida, e quem passou por fases diferentes, no poder e na oposição, sabe de uma constância fundamental da posição portuguesa no mundo", sustentou.

"Por isso, tem lógica isso", considerou.

Lula deu sinais de "visão multilateral" e "protagonismo internacional"

Marcelo considera que o recém-empossado Presidente do Brasil, Lula da Silva, deu sinais de uma "visão multilateral" e "protagonismo internacional" que contrastam com a administração de Jair Bolsonaro.

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, após a cerimónia de posse, no domingo, em que esteve presente, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os dois discursos de Lula da Silva, nos quais viu "sinais de novidade".

No seu entender, em termos de política externa, a mensagem de Lula "tem muito de novo, porque é uma visão multilateral do Brasil, é uma visão de intervenção no mundo, é uma visão não defensiva, mas ofensiva no bom sentido do termo, de protagonismo internacional".

"Tudo analisado, são sinais, para quem vê de fora e tem a experiência de duas posses em dois mandatos diferentes, tem o significado de uma visão muito diversa, se quiserem muito contrastante [com a administração anterior]", considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o Presidente português, Lula "dá muito relevo ao regresso do Brasil ao mundo".

"Nessa medida, o que o Presidente Steinmeier alemão diz é aquilo que qualquer dos chefes de Estado ali presentes poderia dizer -- confirmando, aliás, as expectativas que havia em relação ao Presidente Lula", sustentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à afirmação do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, de que com a posse de Lula se abriu uma "nova era política" no Brasil.

O Presidente português realçou que Lula da Silva falou no "regresso a organizações latino-americanas" e em "aposta em matéria ambiental" e que destacou "os Estados Unidos da América e China".

"Não seria de estranhar que Argentina, Estados Unidos e China sejam possíveis destinos privilegiados na intervenção diplomática do Presidente Lula nesta fase intensa de vida internacional", disse.