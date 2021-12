Marcelo relativiza críticas e lembra que CEMA se disponibilizou a sair

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República relativizou a mensagem de despedida do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) que vai ser substituído por Gouveia e Melo. O almirante Mendes Calado disseque não sai "por vontade própria", mas Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que este se tinha disponibilizado para deixar o cargo antes do fim do mandato. Estas mudanças, acrescentou, são "próprias da estabilidade institucional".

"Tive ocasião de agradecer muito ao senhor almirante Mendes Calado", afirmou o chefe de Estado esta sexta-feira, em Belém. "Não só, logo no início deste ano, ele se mostrou disponível para encurtar o mandato como o cumpriu de uma forma brilhante", referiu. Recorde-se que o mandato de Mendes Calado só terminaria em fevereiro de 2023.

No entender de Marcelo, o almirante exonerado "quis marcar a sua posição" e mostrar que "não foi ele que, por qualquer tipo de dissidência, divergência ou animosidade, tomou a iniciativa de pedir o afastamento".

O presidente lembrou que, desde que chegou ao cargo, em 2016, já deu posse a três CEMA diferentes, preparando-se Gouveia e Melo - que assume funções na segunda-feira - para ser o quarto. "O presidente, enquanto comandante supremo das Forças Armadas, acaba por interferir muito", sublinhou, lembrando que estas nomeações ocorrem sempre por proposta do Governo.

Marcelo esperou pelas leis orgânicas para atuar

PUB

Marcelo lembrou que, até deixar a Presidência, ainda terá de tomar várias outras decisões semelhantes ao nível das chefias das Forças Armadas. Desde logo a recondução dos Chefes do Estado-Maior da Força Aérea e do Exército, a substituição do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e, ainda, a "eventual recondução" do próprio Gouveia e Melo.

"Todas as chefias, por razões diferentes, vão motivar - ou na sua sucessão, ou na sua recondução - decisões até ao termo do mandato presidencial. Mas isso é próprio da estabilidade institucional. É assim", frisou.

Marcelo explicou ainda que travou a substituição do CEMA em setembro por ter entendido que "fazia sentido esperar pelas leis orgânicas do Estado-Maior General das Forças Armadas e dos três ramos". Agora que elas estão "praticamente prontas", o presidente entende que esse "novo ciclo político e funcional" justifica a substituição de Mendes Calado por Gouveia e Melo à frente dos destinos da Marinha.