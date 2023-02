Marcelo volta a pedir "aceleração" na entrega dos fundos do PRR

O presidente da República considera ser necessário entregar rapidamente o dinheiro dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aos destinatários finais. É preciso "aceleração", pediu Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira, antecipando-se a um encontro amanhã com o primeiro-ministro para lhe dar conta do ponto de situação deste processo.

O chefe de Estado informou que se vai reunir esta quarta-feira com o primeiro-ministro e com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em Belém, para discutir o tema da aplicação dos fundos europeus em Portugal. Um encontro cuja primeira parte será pública, com discursos de Marcelo e de António Costa, a que se seguirá uma reunião privada sobre a estratégia nacional seguida, revelou.

"Aos destinatários finais chegaram 1400 milhões de euros de um volume três a quatro vezes superior do que chegou aos destinatários intermédios, penso é que aí está a questão", frisou.

PUB

Adiantando que o relatório de acompanhamento do PRR faz "vários reparos" ao Governo, nomeadamente quanto ao prazo de resposta e quanto ao andamento da execução, Marcelo acrescentou que este é "um tema muito sensível" e que, apesar de os fundos estarem no geral praticamente todos contratualizados, é preciso acelerar a entrega do dinheiro a quem deles pode beneficiar, voltando repetir um apelo que tem feito nos últimos meses.