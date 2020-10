Marta Temido: "A 4 de novembro estimam-se 444 doentes em cuidados intensivos"

Sandra Alves Hoje às 19:36, atualizado às 19:54 Facebook

A 28 de outubro Portugal deverá ultrapassar o máximo de doentes com covid-19 internados. A 4 de novembro, as estimativas apontam para 444 doentes em unidades de cuidados intensivos. No total, o SNS tem 17.225 camas para internamento de doentes covid e 852 camas de cuidados intensivos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou cálculos e estimativas em relação à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, numa declaração esta segunda-feira, tendo em conta a tendência crescente de novos casos e internamentos nos últimos dias. "Prevê-se um aumento dos internamentos e dos óbitos também nas próximas semanas", afirmou.

"Projeta-se que no dia 28 de outubro seja ultrapassado o máximo de doentes covid-19 hospitalizados em unidades de cuidados intensivos (UCI) na primeira vaga, que foram 271", disse a ministra da Saúde.

"De acordo com estimativas e cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge em colaboração com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Superior Técnico, a 4 de novembro estima-se que estejam internados em enfermaria 2634 doentes por covid-19 e 444 em unidades de cuidados intensivos", acrescentou.

Este será "um cenário de grande complexidade", reconheceu Marta Temido, admitindo que mais concelhos possam vir a ser alvo de medidas restritivas como as aplicadas em Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira e que o Ministério da Saúde está preparado para articular com o setor privado e social a assistência aos doentes não covid.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela DGS, estão atualmente internados 1672 doentes covid-19, ou seja, mais 98 em comparação com o boletim de domingo. Há 240 infetados em unidades de cuidados intensivos, mais dez face ao dia anterior. Registaram-se mais 27 óbitos, num total de 2343 desde o início da pandemia, em março.

Marta Temido revelou que o SNS tem, no total, 17.225 camas para internamento normal destinado a doentes infectados com covid-19, a que se somam 852 camas de cuidados intensivos.

A ministra também revelou que o Governo irá recorrer a privados: "O ministério da Saúde está preparado para reencaminhar os utentes que não tenham resposta no SNS, por força de eventual desprogramação de atividade, para os setores privado e social", afirmou.