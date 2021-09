Máscaras só obrigatórias nos transportes e lares de idosos

Delfim Machado Ontem às 23:51 Facebook

Máscaras obrigatórias só nos transportes públicos e lares de idosos e entradas no país autorizadas mediante apresentação do certificado digital. O dia da libertação está mais próximo.

Os especialistas ouvidos esta quinta-feira no Infarmed defenderam o fim da maioria das restrições ainda em vigor e dão luz verde ao Governo para avançar, pondo a tónica na responsabilidade dos cidadãos. As decisões serão só na próxima quinta-feira, mas os políticos saíram otimistas da reunião.

O sucesso do programa de vacinação e a redução da incidência da covid-19 em Portugal levaram o grupo de trabalho para a redução das medidas restritivas a propor uma transição da obrigatoriedade das medidas para o regime "da responsabilidade cívica, institucional e organizacional, com a promoção da autoavaliação de risco", disse Raquel Duarte, porta-voz do grupo.