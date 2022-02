Mattos Chaves candidata-se à liderança para "refundar" CDS

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 23:17 Facebook

Vogal da Direção identifica-se "a 90%" com o líder cessante, Rodrigues dos Santos. No domingo, Nuno Melo afirmou que Europeias de 2024 podem ser "catalisador" para reerguer o partido.

Miguel Mattos Chaves, candidato que vai disputar a liderança do CDS-PP com Nuno Melo, considera que é preciso "refundar" o partido. Ao JN, o vogal da Comissão Política Nacional dos democratas-cristãos diz concordar "a 90%" com o líder cessante, Francisco Rodrigues dos Santos, e critica Melo. Homem do mundo empresarial, garante estar habituado a gerir passivos maiores do que o do CDS e quer impedir o partido de deixar a sede do Largo do Caldas.

"Quero refundar o CDS. É preciso adequar o partido aos tempos modernos, sem desvirtuar a matriz conservadora e democrata-cristã", refere Mattos Chaves. A defesa de uma economia com "justiça social" diferencia-o "completamente" dos liberais, acredita.