Médicos passam dez anos na base da carreira e uma "ínfima parte" sobe ao topo

Progressões estagnadas por falta de avaliações. Greve de dois dias por melhores salários e condições no SNS arranca com protestos em Lisboa.

Há médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que passam dez anos no nível mais baixo da carreira, a ganhar o mesmo que os jovens especialistas que vão entrando nos quadros dos hospitais. As progressões em função do desempenho estão paradas na maior parte dos serviços por falta de avaliação, para desmotivação de milhares de médicos, e chegar ao topo da carreira é uma miragem.

A valorização da carreira e dos salários estão entre as principais reivindicações da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) que decretou dois dias de greve, enquanto decorrem negociações com a tutela. O protesto, que deverá afetar o funcionamento dos hospitais e dos centros de saúde, arranca esta quarta-feira, com uma manifestação em Lisboa. O Sindicato Independente dos Médicos não se associou à greve.