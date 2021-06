Medina sobre dados pessoais: "Câmara de Lisboa valoriza a gravidade daquilo que sucedeu"

Tiago Rodrigues Hoje às 12:26 Facebook

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, apresenta esta sexta-feira as conclusões da auditoria ao envio de dados pessoais para embaixadas e "as medidas corretivas da autarquia".

"A Câmara de Lisboa valoriza a gravidade daquilo que sucedeu. Nunca a escondemos e assumimos desde o inicio duas responsabilidades: apurar o que aconteceu e adotar as medidas para que tal não volte a acontecer", afirmou o autarca, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, nos Paços do Concelho.

"Empenhamo-nos no apuramento cabal dos factos, com enorme celeridade, e em tomarmos as medidas que se justificam em função daquilo que apuramos. Não conheço nenhum caso de outro processo desta gravidade que merecesse uma resposta tão rápida como a que a Câmara de Lisboa teve neste momento", acrescentou.

"Continuou a haver informações às embaixadas sobre as manifestações que iam haver", sublinhou o autarca na leitura das conclusões da auditoria. "O protocolo em questão não é claro, embora tenha sido interpretado pelos serviços como avisos".

"Foi criada uma equipa de projeto para acompanhar a implementação deste processo.

No domingo, Fernando Medina tinha dito que a auditoria urgente sobre as manifestações realizadas no município nos últimos anos estaria concluída nos "próximos dias" e prometeu responder nessa altura aos ataques de que tem sido alvo.

A auditoria foi anunciada depois de notícias que deram conta que a Câmara Municipal de Lisboa fez chegar às autoridades russas os nomes, moradas e contactos de três ativistas russos que organizaram em janeiro um protesto, em frente à embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexey Navalny, opositor do Governo russo.

O caso da partilha de dados originou uma onda de críticas e pedidos de esclarecimento da Amnistia Internacional e de partidos políticos.

O embaixador da Rússia em Portugal já assegurou que a embaixada eliminou os dados dos manifestantes do protesto contra o governo de Putin realizado em Lisboa, frisando que as informações não foram transmitidas a Moscovo.