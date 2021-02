Menor número de mortes por covid-19 desde o fim de dezembro

Rita Salcedas Hoje às 14:33, atualizado às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram reportadas em Portugal mais 1186 infeções e 65 mortes associadas à covid-19, o menor número de óbitos desde o fim de dezembro. Por outro lado, os internados em enfermaria aumentam ao fim de cinco dias em descida e os doentes em UCI continuam a diminuir.

Com mais 65 mortes por covid-19, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde traz, este domingo, o menor número de óbitos associados à doença desde o dia 27 de dezembro, quando morreram 63 pessoas. Face ao domingo passado, dia 14 de fevereiro, morreram, no balanço feito até à meia-noite, menos 73 doentes. E, em comparação a ontem, menos 11.

O total de mortes sobe assim para 15 962 desde o início de março. Trinta e cinco vítimas foram registadas na região de Lisboa, 15 no Centro - que se torna na segunda região do país a contabilizar mais vítimas - 11 no Norte, três no Algarve e uma no Alentejo.

Quase menos 500 casos do que no domingo passado

Há hoje mais 1186 infetados, saldando-se hoje em 797 525 o número de casos confirmados da doença desde que a pandemia começou em Portugal. Desses, 82 341 correspondem a doentes ativos, menos 1185 do que ontem - o número de casos ativos está há 21 dias a descer. Quanto a doentes recuperados, há hoje mais 2306 (ao todo são 699 222).

Em relação ao boletim de ontem, dia em que foram registados 1570 casos novos, são hoje reportados menos 384 contágios. E, se compararmos com o último domingo, quando houve 1677 novas infeções, o decréscimo é de 491 casos.

PUB

A maioria dos casos (484) foi novamente contabilizada na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 358 contágios. Na região Centro, há mais 202 casos, no Alentejo mais 42 e no Algarve mais 22. Os Açores têm mais sete contágios e a Madeira soma 71.

UCI em descida há nove dias

O número de doentes internados em enfermaria, que ontem registou a quinta quebra consecutiva, volta a aumentar: há hoje mais 32 doentes em internamento hospitalar (num total de 3316). Mantém-se, pelo nono dia seguido, a descida de internamentos em unidades de cuidados intensivos (menos 18 do que ontem, num total de 638).