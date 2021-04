Três mortes por covid-19 num dia em que o Rt ultrapassa o 1

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:40 Facebook

Portugal soma, esta quarta-feira, mais 663 casos e três vítimas de covid-19. O número de internados diminui e está abaixo dos 500 pela primeira vez desde setembro, mas há mais doentes em cuidados intensivos. O Rt está acima de 1.

Foram detetados, até à meia-noite, mais 663 casos de covid-19, o que eleva para 825 031 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos face a terça-feira: apesar de a DGS ter contabilizado ontem 874 contágios, o número teve em conta o atraso de integração de 599 casos relativos ao fim de semana. Houve também um aumento do número de casos face à quarta-feira passada (31 de março), quando houve 618 infeções. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta ainda para mais 757 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 25.847 (-97).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma mais casos de infeção (262), seguindo-se o Norte (182) e o Centro (71). No Algarve, há mais 46 casos, e no Alentejo 32. Os Açores somam 42 infetados e a Madeira 28.

Mortes com ligeiro aumento

O número de vítimas mortais associadas à doença (3) aumentou ligeiramente em relação a ontem, dia em que morreram duas pessoas, mantendo-se igual ao registo da passada quarta-feira. Mais uma vez, todas as vítimas mortais - um homem na faixa etária dos 60 anos e dois na dos 70 - foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Por outro lado, o número de internados continua em queda (há menos 16 do que ontem, 488 no total), embora as unidades de cuidados intensivos integrem mais três doentes (116 ao todo). É a primeira vez desde 19 de setembro que o número de internados total é inferior a 500.

Portugal mais perto do amarelo com Rt superior a 1

No mapa de risco hoje atualizado, que permite controlar a velocidade do desconfinamento, o valor do Rt (o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro) passou a barreira do 1. No anterior mapa, atualizado no dia 5 de abril, o Rt era de 0,98 a nível nacional, estando agora nos 1,01 (e 1,02 no continente).

Quanto à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral subiu de 62,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (na segunda-feira) para 64,3. Tendo em conta só a análise de Portugal continental, o número sobe de 60,9 casos para 63,5.

António Costa avisou que as medidas da reabertura seriam revistas sempre que Portugal ultrapassasse os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o Rt ultrapasse o 1.