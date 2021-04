Menos de 300 casos de covid-19 em dia com sete mortes

Tiago Rodrigues Hoje às 14:02 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 280 casos e sete mortes por covid-19. Há menos uma pessoa internada e menos cinco em cuidados intensivos. Recuperaram mais 318 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 16 875 óbitos associados à covid-19 e um total de 823 142 casos de infeção confirmados.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 280 casos, muito abaixo dos 548 notificados ontem (justificado eventualmente por ter sido feriado na sexta-feira), e mais sete mortes, abaixo das nove do dia anterior. Há menos 45 casos ativos, de um total de 26 294, e menos 30 contactos em vigilância, que passam a ser 16 091 ao todo. Até hoje, já recuperaram da doença 779 973 pessoas, 318 das quais no último dia.

Quanto aos internados, são agora 512, menos um do que no dia anterior, e 126 nas unidades de cuidados intensivos, com menos cinco doentes graves nas últimas 24 horas.

R(t) já estará acima do limite

Tal como o JN noticiou ontem, o INSA estima que o índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 (Rt) já terá atingido 1,02 no passado domingo, o valor mais alto desde janeiro. O dado consta do relatório de situação publicado na sexta-feira, onde se lê que "o valor médio do Rt para os dias de 24-03-2021 a 28-03-2021 foi de 0,97, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 0,96 e 0,99".

Os dados do relatório deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) referentes ao R(t) e à taxa de incidência são os mesmos de ontem (são atualizados às segundas, quartas e sextas) e mostram que o indíce passou de 0,94 na quarta-feira para 0,97 na sexta-feira. Portugal mantém-se assim na zona verde, mas aproxima-se da zona amarela, o que poderá obrigar a alterações no plano de desconfinamento.

Quanto à taxa de incidência, há 65,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes a nível nacional e 62,9 se considerado apenas o continente.

Lisboa e Vale do Tejo com mais novos casos e mortes

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais novos casos nas últimas 24 horas, com 95. Seguem-se o Norte, com mais 73, o Algarve, com 48, o Centro, com 19, o Alentejo, com 18, a Madeira, com 17, e os Açores, com 10.

As sete mortes foram registas em Lisboa e Vale do Tejo (seis) e no Norte (uma). Morreram dois homens com idade entre 60-69 anos, um homem e uma mulher com 70-79 anos e dois homens e uma mulher com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, já morreram 8859 homens e 8016 mulheres.

Menos 106 internados e 22 doentes nos cuidados intensivos numa semana

Em comparação com o boletim do passado sábado, o número de novos casos baixou de 344 para 280 (menos 64) e o número de mortes desceu de oito para sete. Numa semana, o número de internados baixou de 618 para 512 (menos 106) e o número de doentes em cuidados intensivos baixou de 148 para 126 (menos 22). Só no dia 23 de agosto é que se encontra um sábado com menos novos casos (145) do que os notificados hoje.

Quanto à taxa de incidência, baixou dos 75,7 para 65,6 casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o país numa semana (66,8 para 62,9 só no continente). Já o R(t) subiu na última semana de 0,93 para 0,97 em todo o país e de 0,92 para 0,97 só no continente.