Menos de dois mil infetados num dia com 138 mortes por covid-19

Portugal regista este domingo 138 mortes pelo novo coronavírus, o menor número em mais de um mês, e 1677 novos casos. Internados em UCI abaixo dos 800.

A tendência de decréscimo mantém-se em Portugal. Depois de, no passado domingo, 7 de fevereiro, ter reportado 3508 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 1677 infetados e 138 mortes associadas à doença.

O número de positivos não era tão baixo desde o dia 27 de dezembro (1577), sendo que o número de mortes foi o menor em mais de um mês (a 11 de janeiro tinham sido registados 122 óbitos). Desde o início da pandemia morreram 15.321 pessoas e mais de 665 mil recuperaram da doença, 3791 nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 105.119 casos ativos em território nacional, menos 2252 do que ontem.

Maioria dos casos e mais de metade das mortes na região de Lisboa

Dos 1677 casos positivos, 708 são em Lisboa e Vale do Tejo, 584 no Norte, 245 no Centro, 58 no Alentejo, 49 no Algarve, 27 na Madeira e 6 nos Açores.

PUB

De sublinhar ainda que mais de metade das mortes (75) foram contabilizadas na região de Lisboa, havendo ainda 20 no Norte, 27 no Centro, 11 no Alentejo e cinco no Algarve.

Como vem sendo habitual, as pessoas com mais de 80 anos voltam, este domingo, a ser as mais atingidas pela letalidade da doença: são mais 80 óbitos (44 homens e 36 mulheres).

Na faixa etária dos 70-79 anos morreram 35 pessoas (17 homens e 18 mulheres), entre os 60-69 anos mais 20 (14 homens e seis mulheres), entre os 50-59 anos há mais dois óbitos (um homem e uma mulher) e, por fim, na casa dos 40 anos morreu um homem.

Internados em UCI abaixo dos 800

Em tendência descendente mantêm-se também os cidadãos a precisar de cuidados hospitalares. Depois de, este sábado, o número de internados ter sido inferior a cinco mil, hoje há uma nova descida: são agora 4826 (menos 24).

Em UCI estão 795 pacientes, menos oito do que no sábado.