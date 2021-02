Mais 204 mortes e 3508 casos de covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:08 Facebook

Portugal regista este domingo mais 3508 casos de covid-19 e 204 mortes. No total, 765 414 pessoas ficaram infetadas e 14158 morreram. Há mais 90 internados, mas menos 26 em UCI.

Há mais 3508 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, que eleva para 765 414 o número total de casos confirmados desde março. Já o número de vítimas mortais sobe para 14158, com mais 204 óbitos nas últimas 24 horas.

Há neste momento 145 090 casos ativos, menos 3269 do que no dia anterior. Doentes recuperados são 606 166 no total, mais 6573 do que no sábado. Contactos em vigilância são 187 440, menos 5233 do que ontem.

Número diário de internamentos volta a subir, mas há menos doentes em UCI

Há mais 90 pessoas internadas, num total de 6248, mas menos 26 doentes nas unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 865. O número diário de internamentos volta a subir depois de ter registado uma descida nos últimos dias. Ontem foram menos 254 pessoas internadas.

O número de vítimas mortais continua a baixar, depois das 214 mortes registadas no sábado e das 258 na sexta-feira. O número de novos casos também mantém a tendência de descida, depois dos 6132 casos registados no sábado e dos 6916 na sexta-feira.

Menos de metade de novos casos numa semana e menos 99 mortes

Em comparação com o boletim de domingo da semana passada, dia 31 de janeiro, o número de novos casos baixou para menos de metade, de 9498 para 3508, e o número de novos óbitos desceu quase uma centena (menos 99), de 303 para 204. O número de pessoas internadas também desceu, passando dos 6694 para 6248 numa semana. No entanto, o número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou de 858 para 865.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a que regista mais novos contágios, com 1435, seguindo-se a região Norte, com 957 infetados. No Centro, ficaram infetadas mais 676 pessoas, no Alentejo mais 154 e no Algarve mais 142. O arquipélago dos Açores regista oito novos casos e o da Madeira 136.

Quanto às 204 vítimas mortais, 100 eram da região de Lisboa, 40 do Centro, 39 do Norte, 13 do Alentejo e 10 do Algarve. Na Madeira houve duas mortes, enquanto nos Açores não há novos óbitos a registar.

Dos 204 mortos, 120 eram homens e 84 eram mulheres. Uma das vítimas era um homem com idade entre os 40 e 49 anos. Três homens e uma mulher tinham entre 50 e 59 anos. Dez homens e quatro mulheres tinham entre 60 e 69 anos. Quarenta e sete homens e 19 mulheres tinham entre 70 e 79 anos. As outras 119 vítimas tinham mais de 80 anos (59 homens e 60 mulheres). Desde o início da pandemia, já morreram 7375 homens e 6783 mulheres com covid-19.