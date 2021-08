Internados abaixo dos 700 num dia com 17 mortes por covid-19

Mariana Albuquerque Hoje às 14:04, atualizado às 14:36 Facebook

Portugal reportou, esta quarta-feira, quase três mil novos casos de infeção. Número de vítimas mortais também aumentou, mas as hospitalizações caíram para 695.

Tal como na passada quarta-feira, 11 de agosto, o país volta, hoje, a registar quase três mil novos casos de infeção por SARS-CoV-2. São mais 2983 positivos, num total de 1 009 571 pessoas que já contraíram a doença. O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de 17 vítimas mortais, número que revela um crescimento face aos sete dias anteriores, durante as quais morreram entre 11 a 13 pessoas infetadas.

Desde o início da pandemia morreram 17.601 pessoas e 947.465 recuperaram, 2206 delas nas últimas 24 horas. Os dados epidemiológicos indicam ainda que existem, neste momento, 44.505 casos ativos em território nacional, mais 760 do que ontem.

Maioria dos casos e das mortes em LVT

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a reportar a maioria dos casos, 1146, seguindo-se, sem surpresas, a do Norte, com 858 positivos. De resto, há 419 infetados no Centro, 287 no Algarve, 185 no Alentejo, 45 na Madeira e 43 nos Açores.

LVT regista igualmente a maior parte dos óbitos (seis), havendo ainda quatro no Centro, três no Algarve, dois no Norte e outros dois no Alentejo.

Entre as pessoas com mais de 80 anos morreram 12 infetados (sete homens e cinco mulheres). Na casa dos 70, dois homens e duas mulheres e na faixa etária dos 60, um homem.

Diminuição significativa das hospitalizações

O indicador dos internamentos apresenta, esta quarta-feira, uma evolução bastante positiva, com menos 49 pessoas hospitalizadas, num total de 695. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão, agora, 139 cidadãos, menos cinco do que ontem.

É o nono dia consecutivo de decréscimo de doentes graves em Portugal.