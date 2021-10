Número de hospitalizados é o menor em mais de quatro meses

M. A. Hoje às 14:07 Facebook

Portugal registou mais quatro mortes e 883 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Internados descem para um total de 274, menos dez do que ontem, número que não era tão baixo desde 6 de junho.

Pelo quinto dia consecutivo, o número de infeções por SARS-CoV-2 em Portugal mantém-se acima dos 800. Depois de, na sexta-feira, ter chegado mesmo aos 930, o boletim epidemiológico deste sábado regista 883 novos infetados (menos 47). Número significativamente superior ao do sábado passado, quando foram contabilizados 612 positivos. Ainda assim, há, hoje, menos mortes - quatro - sendo que, há oito dias, se registaram dez.

Com estes dados, o total de infetados desde o início da pandemia ascende a 1 084 534, com 18 129 óbitos e 1 035 450 recuperados, 729 dos quais nas últimas 24 horas. Os casos ativos voltaram a subir: são agora 30 955 (mais 150).

À semelhança dos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a somar o maior número de infeções (329), seguindo-se, como é habitual, o Norte, com 238. Duas das mortes foram reportadas no Norte e outras duas em LVT, correspondendo a dois octogenários e duas mulheres, uma na casa dos 60 anos e outra na dos 70.

Desde o dia 6 de junho que o número de internados não era tão baixo. O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de que se encontram hospitalizadas 274 pessoas, menos dez do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão menos cinco infetados, 55 no total.