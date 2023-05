Mercearias de conveniência vão poder vender tabaco

Salomé Pinto Hoje às 07:00 Facebook

Dentro de dois anos todos os espaços onde já não é permitido fumar como gasolineiras, cafés e restaurantes vão deixar de poder vender tabaco, segundo a proposta de lei do Governo.

Contudo, as mercearias de conveniência são uma exceção a esta regra. "Quanto às lojas de conveniência, na medida em que se trata de estabelecimentos comerciais de venda ao público, e de acordo com a proposta de lei, continuará a ser possível a venda do tabaco, excetuando-se a venda através de máquinas automáticas, a qual ficará restringida a locais especializados de comércio a retalho de tabaco, em aeroportos, estações ferroviárias e gares marítimas, desde que não se situem a menos de 300 metros de estabelecimentos de ensino e outros locais destinados a menores", explicou ao JN/ /Dinheiro Vivo fonte oficial do Ministério da Saúde.

A tutela, liderada por Manuel Pizarro, reafirmou que "a proposta de lei prevê uma norma transitória que permite aos operadores económicos adaptarem-se às novas regras até 1 de janeiro de 2025".