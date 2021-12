Metade das crianças a vacinar já terá tido covid-19

Inês Schreck Hoje às 07:10 Facebook

Há 638 mil elegíveis no grupo dos 5-11 anos, mas cerca de 300 mil já terão contactado com o vírus. Imunização prevenirá 13 520 infeções e 52 internamentos em quatro meses.

Das cerca de 638 mil crianças elegíveis para vacinar entre os 5 e os 11 anos, quase metade já poderão ter tido covid-19. Ainda assim, perante os benefícios "individuais e de saúde pública"apurados pela Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 (CTVC), a recomendação da Direção-Geral de Saúde é vacinar todas as crianças. Os detalhes da operação serão desvendados amanhã, mas, a medir pelas palavras do primeiro-ministro, "é provável" que se comece pelos de 11 anos e depois se desça progressivamente até aos cinco.

"Neste momento temos uma média de 450 casos por dia neste grupo etário, só aconteceu em janeiro, e as pessoas devem preocupar-se com isto", refere Manuel Carmo Gomes, da CTVC. O especialista nota que embora haja 69 763 casos notificados até 5 de dezembro no grupo 5-11 anos, este número "é apenas a ponta do icebergue", porque há milhares de crianças que não têm sintomas e não são detetadas. "Na melhor das hipóteses, há 300 mil que já tiveram a infeção", afirma, com base em cálculos que partem dos inquéritos serológicos à população.