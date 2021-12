PSD e Iniciativa Liberal querem acesso aos pareceres sobre a vacinação das crianças

JN Ontem às 23:23 Facebook

O PSD e a Iniciativa Liberal exigem o acesso imediato aos pareceres sobre a vacinação das crianças, recomendada esta semana pela Direção-Geral da Saúde.

Os sociais-democratas já apresentaram um requerimento a solicitar à ministra da Saúde "o envio de todos os pareceres e recomendações reportados à vacinação dos menores com idade inferior a 12 anos" que tenham sido produzidos por ou para a Direção-Geral da Saúde (DGS), que na terça-feira recomendou a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as que têm doenças consideradas de risco para covid-19 grave.

"No requerimento, que deu entrada na passada terça-feira, 7 de dezembro, os sociais-democratas consideram ser 'particularmente urgente, a bem da transparência administrativa e, principalmente, da tranquilidade e saúde públicas', que o País tenha 'imediatamente acesso' a todos os pareceres e recomendações produzidos no âmbito ou para a DGS, relativamente à vacinação dos menores com idade inferior a 12 anos", pode ler-se em comunicado do partido enviado esta quarta-feira às redações.

O requerimento é assinado pelo vice-presidente da bancada do PSD, Ricardo Baptista Leite, e pelo coordenador do partido na Comissão Parlamentar de Saúde, deputado Maló de Abreu.

IL também quer pareceres

A Iniciativa Liberal (IL) também já tinha feito saber, durante a tarde desta quarta-feira, que vai exigir a divulgação dos pareceres científicos sobre a vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos contra a covid-19, considerando "inaceitável" que DGS a autorize sem fornecer a informação em causa.

"A Iniciativa Liberal considera absolutamente inaceitável que a decisão da DGS [Direção-Geral da Saúde] de autorizar a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos não seja acompanhada da divulgação pública e integral dos pareceres que a suportaram", informou o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo.