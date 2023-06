Milhares de casas não estão ligadas às redes de água e saneamento

Zulay Costa Hoje às 07:07 Facebook

Falta de cobertura e de adesão é mais notória no Norte e Centro. Recurso a alternativas sem controlo acarreta riscos para a saúde e para o ambiente.

Há 861 mil casas em Portugal que não estão ligadas à rede pública de água e mais de 1,3 milhões sem saneamento, ou porque não têm cobertura ou porque não fazem a ligação à rede, sobretudo no Norte e no Centro do país. Os dados são da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). Especialistas ouvidos pelo JN alertam para o risco de doenças.

De acordo com o relatório "Água e saneamento em Portugal - o mercado e os preços 2022", da APDA, que analisa dados de 2020, nessa altura havia cerca de 244 mil alojamentos em Portugal continental com serviço não disponível de água (sem cobertura) e 617 mil alojamentos com serviço não efetivo, ou seja, que não aderiram apesar de terem cobertura. A situação é mais grave a Norte, onde há quase 126 mil alojamentos sem cobertura (38 mil dos quais na Área Metropolitana do Porto) e 246 mil que não aderiram. Segue-se o Centro, com 48 mil sem cobertura e 221 mil sem adesão.