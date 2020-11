Ljubomir Stanisic: "Por amor de Deus, olhem para nós. Estamos a morrer"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O setor da restauração, que se manifestou este sábado, em Lisboa, exige a descida de impostos e apoios a fundo perdido. O chefe Ljubomir Stanisic deixou um aviso: "estamos a morrer".

"Não estamos contra o Governo, não entramos em politiquices", disse Ljubomir, que deu a cara pelo protesto. No entanto, acrescentou: "a primeira coisa que o Governo pode fazer é parar de mentir e de nos dar falsas esperanças".

"Só queremos os nossos direitos", reforçou o chefe no fim da concentração, que juntou mais de mil pessoas no Rossio e se estendeu para lá das 13 horas, que marcam o início do recolher obrigatório. "Por amor de Deus, olhem para nós. Estamos, literalmente, a morrer".

Ljubomir Stanisic lembrou que tem havido despedimentos em massa no setor da restauração, devido à falta de clientes. "Ninguém o quer fazer, mas somos obrigados a despedir", lamentou.

Protestos em Lisboa dos trabalhadores e empresários da restauração Foto: André Alves/Global Imagens

Exigem a isenção da TSU e descida do IVA

O manifesto elaborado pela organização da concentração pede medidas como a isenção da TSU até 30 de junho de 2021 ou a descida do IVA até dezembro do mesmo ano, além de apoios a fundo perdido.

Além disso, os manifestantes exigem o apoio ao pagamento de rendas dos estabelecimentos, a "injeção direta de fundos nas empresas sem a exigência de ter finanças e segurança social em dia ou o layoff para sócios-gerentes "independentemente do facto de terem uma ou mais empresas e acumularem trabalho por conta de outrem".

Outros dos pedidos constantes no documento são os "apoios reais a fundo perdido à manutenção de postos de trabalho", bem como às tesourarias das empresas.

Os manifestantes reivindicam ainda o reforço imediato das linhas de crédito, a isenção de impostos nas rendas dos imóveis arrendados durante o período de proibição de exercício da atividade, o prolongamento dos apoios da Segurança Social a trabalhadores independentes ou a anulação de multas por pagamento atrasado de impostos Prolongamento dos contratos de arrendamento, caso sejam a termo, por mais 3 anos.

Momento de tensão

A confusão ficou instalada quando uma das pessoas que falaram no palco da manifestação acusou o jornal "Observador" de mentir quanto aos números de pessoas presentes no protesto, o que levou vários dos manifestantes a perseguirem o jornalista daquele órgão de comunicação no local.

A PSP atuou prontamente, evitando problemas maiores. O chefe Ljubomir Stanisic tentou evitar a confusão e apelou às autoridades para que protegessem o jornalista: "Calma, o mais importante é manter a calma. Polícia, por favor, protejam a pessoa do Observador. Estamos aqui por bem".