Pico da pandemia esperado a 14 de abril, mais doentes vão ser tratados em casa

A ministra da Saúde anunciou, este sábado, um novo modelo de assistência aos doentes com Covid-19 para reforçar a capacidade de tratamento no domicílio. E apontou o pico da pandemia para meados de abril.

O pico de casos de infeção com o vírus da covid-19 em Portugal deverá ser atingido em meados de abril, disse a ministra da Saúde, Marta Temido.

"De acordo com a evolução do número de casos de covid-19 em Portugal e com os cálculos das estimativas epidemiológicas disponíveis, estima-se, com base naquilo que tem sido a evolução da incidência, que a data prevista para a ocorrência do pico da curva epidemiológica se situe à volta do dia 14 de abril", disse Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no país.

A ministra da Saúde anunciou, este sábado, um novo modelo de assistência aos doentes com Covid-19 para reforçar a capacidade de tratamento no domicílio face àquilo que tem sido o alargamento da expansão geográfica" dos casos de infeção e à "tendência crescente da curva epidémica".

Marta Temido explicou que "o novo modelo de assistência aos doentes do Covid-19 será implementado a partir da próxima quinta-feira (26 de março) por forma a dar tempo às entidades envolvidas de fazerem a adaptação", nomeadamente, ter áreas diferenciadas para doentes com o novo coronavírus e não infetados, assim como "a distribuição de equipamentos de proteção e mais testes".

Segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), este sábado, há 1280 casos de infeção confirmados, dos quais 156 estão internados.