Marisa Silva Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Justiça confirmou, esta quarta-feira, que o ministro das Infraestruturas lhe ligou na noite do eventual roubo do computador por parte do ex-adjunto Frederico Pinheiro. De acordo com Catarina Sarmento e Castro, a conversa foi "curta" e demorou apenas "dois minutos". O telefonema, garantiu, teve como objetivo estabelecer o contacto entre João Galamba e a Polícia Judiciária (PJ). A governante assegurou, ainda, que não falaram sobre o Serviço de Informações de Segurança (SIS). "Não sei quem contactou o SIS", afirmou no Parlamento.

"Confirmo que o senhor ministro das Infraestruturas nesse dia me ligou. Confirmo também que o teor da conversa foi a sobre a Polícia Judiciária. Foi uma conversa curta, que durou dois minutos. O senhor ministro telefonou-me eram 11 da noite e queira, somente, que o pusesse em contacto com a Polícia Judiciária. O senhor ministro estava preocupado, manifestou essa preocupação e pretendia, no fundo, alertar a Polícia Judiciária. Como quem tem a competência nessa área é a ministra da Justiça, naturalmente, contactou a ministra da Justiça para que estabelecesse o contacto", contou Catarina Sarmento e Castro aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, garantindo que João Galamba foi a "única pessoa" com quem falou.

A ministra da Justiça assegurou que não falou sobre o SIS com João Galamba e que não fez "nenhuma outra sugestão". "A ministra da Justiça não fez mais nenhum contacto, não fez nenhuma outra sugestão" e contactou a PJ "no âmbito das suas competências. "Não me pediu conselhos, não falou sobre o SIS", reiterou Catarina Sarmento e Catro.

PUB

A conversa traduziu-se, "simplesmente, em estabelecer contacto com a PJ". Catarina Sarmento e Castro diz que o fez. Após a conversa "muito curta" com Galamba, a ministra confirmou que ligou ao diretor nacional da Polícia Judiciária.