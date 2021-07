Ministra da Saúde não descarta regresso ao estado de emergência

Marisa Silva Hoje às 12:08 Facebook

A ministra da Saúde não descartou, na manhã desta quarta-feira, a possibilidade de um eventual regresso ao estado de emergência durante uma audição na Comissão de Saúde. No entanto, Marta Temido lembrou que, apesar do crescente número de casos de covid-19, o país tem atualmente condições "distintas" quando comparado com o início do ano e destacou que, neste momento, a vacinação é a resposta prioritária.

"Assistimos hoje a um crescimento do número de casos que esperamos conseguir contrariar, mas que não é acompanhado em termos de internamentos e óbitos. Estamos confiantes. Não é só o Governo que opta pela utilização de um determinado mecanismo de enquadramento, também a Assembleia da República e o Presidente da República têm uma palavra e saberão, em cada tempo desta evolução, voltar ou não a recorrer a mecanismos que a lei tem especificados. Não há impossibilidades totais, há necessidades de avaliação constante", referiu na Comissão de Saúde, após ter sido questionada pelo deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, sobre o assunto.

Marta Temido referiu ainda que, apesar da evolução negativa da pandemia, Portugal tem atualmente condições "distintas" em relação ao início do ano. "Reconhecemos que as condições que hoje enfrentamos em termos epidemiológicos são distintas daquelas que tínhamos no início do ano. Temos um processo de vacinação que tem sido bem-sucedido e que tem permitido proteger os portugueses com vacinas que são seguras e eficazes", disse a governante, destacando que, neste momento, a vacinação é a resposta prioritária contra a variante delta.

"Somos neste momento um dos países da União Europeia que mais vacinas tem administradas, queremos fazer esta corrida contra a variante delta através da vacinação e não através de outras medidas que o senhor deputado [Ricardo Batista Leite] já referiu e sobre as quais não gostaríamos, de facto, de as ter de suscitar."

Recorde-se que já por várias vezes o presidente da República afastou o regresso ao estado de emergência, relativizando os indicadores de números de casos de covid-19 e índice de transmissão, e pondo o enfoque na importância do processo de vacinação.