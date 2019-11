Ministro diz que ativista Greta Thunberg é "muito bem-vinda" a Portugal

Hoje às 13:57 Facebook

O ministro do Ambiente disse, esta sexta-feira, que a jovem ativista sueca Greta Thunberg é "muito bem-vinda" a Portugal, afirmando que a sua luta é da "maior relevância" para consciencializar os mais jovens para uma sociedade livre de carbono.

"Greta Thunberg é muito bem-vinda a Portugal e sobretudo aquilo que ela tem feito é da maior relevância para consciencializar os mais jovens e também os menos jovens para a necessidade de um compromisso por uma sociedade neutra em carbono", declarou hoje o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, à margem do Fórum da Mobilidade e Novas Tendências, que está a decorrer em Ermesinde (Porto).

Questionado pelos jornalistas sobre se previa encontrar-se com a ativista - que deverá chegar a Lisboa na próxima semana, depois de atravessar o atlântico num veleiro - Matos Fernandes disse que por motivos de agenda irá estar em Madrid (Espanha), para participar na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP25), mas observou que o que acha "verdadeiramente importante" é que Greta Thunberg continue o "seu trabalho de forma a levar longe uma mensagem relevantíssima" sobre o combate às alterações climáticas.

A propósito da nova greve climática estudantil que se decorre hoje e cidades de todo o mundo, com manifestações agendadas em cinco cidades portuguesas, o ministro do Ambiente e da Ação Climática diz estar expectante e entusiasmado.

"Vejo com uma enorme expectativa e entusiasmo tudo aquilo que sejam gestos de compromisso, e obviamente de manifestação pública desse mesmo compromisso no combate às alterações climáticas (...). Esta é a causa mais justa e é com uma grande satisfação que eu vejo que os mais jovens estão de facto mobilizados para lutar pela causa mais justa", disse o ministro.